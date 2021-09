'Longo e Claro Rio', de Liz Moore - Divulgação

'Longo e Claro Rio', de Liz Moore

Publicado 16/09/2021 10:45

Rio - O bairro de Kensington, na Filadélfia, nos Estados Unidos, foi muito abalado pela epidemia dos opioides e acabou se tornando conhecido pela grande quantidade de usuários de drogas e prostituição. E é nesta ambientação que se passa a história de "Longo e Claro Rio", livro da autora Liz Moore, que chegou ao Brasil pela editora Trama.

Liz Moore é a autora de 'Longo e Claro Rio' Divulgação

A história gira em torno das irmãs Mickey e Kacey Fitzpatrick, que nasceram e foram criadas em Kensington, em uma família disfuncional. Inseparáveis na infância e início da adolescência, as irmãs acabam se afastando e seguindo caminhos completamente diferentes na vida. Enquanto Mickey se torna policial, Kacey se envolve com drogas e posteriormente prostituição.

Em suas rondas, Mickey costuma ver a irmã esperando clientes na Avenida. Além disso, também é comum que a policial atenda a chamados de vítimas de overdose e um de seus maiores medos é justamente que a irmã seja uma das vítimas nesses chamados. Quando um serial killer começa a matar as garotas de programa de Kensington e Kacey desaparece, Mickey fica obcecada com a ideia de prender o assassino e encontrar sua irmã, antes que seja tarde.



O livro tem uma narrativa não-linear, alternando entre passado e presente, o que aumenta o suspense e faz com que o leitor conheça aos poucos os fatos que levaram os personagens ao ponto em que eles estão agora. Quem gostou da série "Mare of Easttown", da HBO Max, provavelmente também vai gostar de "Claro e Longo Rio".

Assim como o personagem de Kate Winslet na série, Mickey é uma policial com vários conflitos internos, embrutecida pela vida, mas que ama a família acima de tudo. A investigação policial entrega boas surpresas e Mickey está constantemente em situações de perigo, que deixam a adrenalina nas alturas. Além disso, a obra aborda temas pesados como vício em drogas, machismo e corrupção policial.

"Longo e Claro Rio" se tornou um best-seller nos Estados Unidos e foi selecionado para o clube de leitura do programa "Good Morning America". Atualmente, a autora Liz Moore está trabalhando no roteiro para a adaptação cinematográfica do livro.