Livraria Leitura inaugura loja no Shopping Rio SulDivulgação

Publicado 18/08/2021 15:41

Rio - A rede de Livrarias Leitura inaugura, nesta quarta-feira, sua nova loja no Rio. O novo espaço fica no Shopping Rio Sul, conta com 500m² divididos em dois pisos, com várias opções de livros, além de materiais de papelaria e escritório, presentes, área geek e suprimentos de informática.

Com a inauguração da nova unidade, a Leitura chega ao número de 12 lojas no Estado do Rio de Janeiro. A perspectiva da rede é de 92 lojas no país até o final de 2021.

Consumo de livros aumentou



A necessidade de isolamento social fez alguns hábitos, com a leitura, crescerem no último ano. De acordo com pesquisa divulgada pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros- SNEL, o volume de vendas até o mês de julho de 2021 aumentou 46,5% em relação a 2020.