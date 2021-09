Milton Cunha lançará livro de crônicas sobre a pandemia em novembro deste ano - Divulgação

Publicado 09/09/2021 16:07

Rio - Um dos maiores artistas do Carnaval, com passagem pelas mais tradicionais escolas do Rio de Janeiro e São Paulo, pós-doutor em História da Arte, mestre doutor em Letras e Semiologia, professor, artista, Milton Cunha vai lançar um livro. Ele passou a dividir com o público vídeo-crônicas durante o período de pandemia e são essas crônicas que irão compor a obra que será lançada pela Faro Editorial em novembro deste ano.

"Eu batia nessa tecla de vamos nos preparar para o primeiro ano do resto das nossas vidas. Quando voltarmos as ruas, vamos continuar a valorizar afeto, abraço... Então reuni tudo isso em um livro para reflexão. Cada pequeno texto traz perguntas que farão as pessoas pensarem o bem-viver. É um livro para você buscar a sua luz, sua força, o tesouro dentro de cada leitor”, diz Milton Cunha.

A obra será ilustrada com aquarelas de Marcelo de César, irmão de alma de Milton, com tiragem inicial de 20 mil exemplares, quatro cores, além de textos de Padre Fábio de Melo, Fátima Bernardes, Miguel Falabella, e muitos outros artistas.