'Daisy Jones and The Six: Uma História de Amor e Músic' narra a trajetória de sucesso e o declínio de uma banda de rockDivulgação

Publicado 21/08/2021 11:08

Rio - A autora estadunidense Taylor Jenkins Reid vem chamando atenção no Brasil há algum tempo, mas só este ano tive a oportunidade de ler um de seus livros. A Companhia das Letras lançou, em 2019, através do selo Paralela, dois dos maiores sucessos de Taylor: "Daisy Jones and The Six: Uma História de Amor e Música" e "Os Sete Maridos de Evelyn Hugo".

"Daisy Jones and The Six" gira em torno de uma fictícia banda de rock que fez muito sucesso nos anos 1970 e chegou ao fim abruptamente, após realizar apenas uma turnê. O público e a mídia não entenderam quando a banda anunciou seu fim, principalmente porque isso aconteceu no auge do sucesso. Anos e anos depois, através de relatos dos integrantes, de pessoas que trabalharam com o grupo, de amigos, parentes, produtores, empresários, etc., Taylor Jenkins Reid conta ao leitor os fatos que culminaram no fim do grupo musical.

Ensaio da série 'Daisy Jones and The Six' Reprodução Internet

Ler "Daisy Jones and The Six" é uma experiência parecida com assistir a um documentário sobre uma banda de rock da qual se é muito fã. Durante a leitura, fiquei completamente imersa no ambiente dos anos 70, nas histórias dos personagens, nas letras - todas escritas por Taylor Jenkins especialmente para o livro - das músicas de uma banda que sequer existe. Chega a ser frustrante ler "Daisy Jones" e não poder escutar as canções que Daisy e Billy Dunne compuseram já que, como eu já disse, a banda é fictícia e só existe nas páginas do livro.

Mas eis uma notícia boa: os direitos da obra foram comprados por Reese Whiterspoon e sua produtora, a Hello Sunshine. Ou seja, "Daisy Jones and The Six" vai ganhar uma adaptação para a TV. Riley Keough vai interpretar Daisy Jones e Sam Claflin fica com o papel de Billy Dunne. Os ensaios, inclusive, já começaram e os protagonistas têm postado fotos dos bastidores, aumentando a minha ansiedade... ops... a ansiedade dos fãs para a estreia, prevista para meados de 2022.

Confira a sinopse de "Daisy Jones and The Six":

Todo mundo conhece Daisy Jones & The Six. Nos anos setenta, dominavam as paradas de sucesso, faziam shows para plateias lotadas e conquistavam milhões de fãs. Eram a voz de uma geração, e Daisy, a inspiração de toda garota descolada. Mas no dia 12 de julho de 1979, no último show da turnê Aurora, eles se separaram. E ninguém nunca soube por quê. Até agora.

Esta é história de uma menina de Los Angeles que sonhava em ser uma estrela do rock e de uma banda que também almejava seu lugar ao sol. E de tudo o que aconteceu — o sexo, as drogas, os conflitos e os dramas — quando um produtor apostou (certo!) que juntos poderiam se tornar lendas da música.

Neste romance inesquecível narrado a partir de entrevistas, Taylor Jenkins Reid reconstitui a trajetória de uma banda fictícia com a intensidade presente nos melhores backstages do rock'n'roll.