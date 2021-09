Aplicativo Skoob é comprado pelas Americanas - Divulgação

Publicado 19/09/2021 12:05

Rio - O aplicativo Skoob, para organização de leituras, foi comprado pelas Americanas. A transação aconteceu através da subsidiária IF Capital e não teve valor revelado. A plataforma conta com resenhas dos usuários, avaliação de obras, biblioteca virtual e interação com outros leitores.

O Skoob tem mais de oito milhões de usuários e mais de 45 milhões de avaliações de obras. Em comunicado, a Americanas afirma que as resenhas são "importante alavancas de vendas", aumentando em até 40% a conversão da categoria de livros.