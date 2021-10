Híbrida, Bienal do Livro do Rio terá curadoria coletiva este ano - Fernando Souza / Divulgação

Híbrida, Bienal do Livro do Rio terá curadoria coletiva este anoFernando Souza / Divulgação

Publicado 05/10/2021 15:18

Rio - A Bienal do Livro do Rio acontecerá entre os dias 3 e 12 de dezembro, no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. O evento, que está em sua 20ª edição, tem como grande novidade deste ano a criação de um coletivo curador, responsável por desenhar uma programação comprometida com a diversidade, e voltada para todos os públicos.

O grupo de curadores é formado pela cineasta, produtora e diretora Rosane Svartman; a escritora e cineasta Letícia Pires; a escritora, jornalista e atriz Bianca Ramoneda; o jornalista Edu Carvalho; a escritora, jornalista e apresentadora Ana Paula Lisboa; o ator, roteirista, dramaturgo e escritor Felipe Cabral; a escritora e diretora Claudia Sardinha; o escritor e diretor Julio Ludemir, a jornalista Fátima Sá; a pesquisadora e consultora artística Raphaela Leite; e a escritora, roteirista e jornalista Eliana Alves Cruz.

O festival também lança nesta edição a "Estação Plural", espaço que vai reunir autores, artistas e formadores de opinião que transitam no ecossistema literário – literatura, poesia, narrativa, atualidades, cultura pop, diversidade, ficção e não-ficção –, para debater com o público as diferentes perspectivas sobre “quem éramos, quem somos, e o que vamos ser daqui para frente neste novo horizonte que nos aguarda”. Todos esses painéis serão transmitidos ao vivo no site da Bienal.

"O coletivo curador foi idealizado para permitir que o conteúdo, a programação da Bienal, sempre atual e representativa, seja pensada por todas as perspectivas, para todos os públicos. E a criação da Estação Plural surge alinhada com esse novo momento da curadoria, para enriquecer nossos olhares, trocas de conhecimento e nos desafiar através da cultura e da imaginação", explica Tatiana Zaccaro, diretora da GL events, responsável pela Bienal.

Para o presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), Marcos da Veiga Pereira, o evento marcará um novo momento para o mercado editorial. "Além de ser um dos eventos mais importantes da cidade e o maior da indústria do livro no Brasil, a Bienal deste ano representará a materialização dos bons encontros que as histórias proporcionam. Neste caso, um reencontro muito esperado: com os livros, com autores, com outros leitores, com personalidades e agentes da cadeia livreira que tornam esse universo tão enriquecedor", diz.

A Bienal do Livro do Rio vai respeitar todos os protocolos de segurança necessários para que o evento ocorra. Confira:

- Para o acesso à Bienal, será necessária a apresentação do comprovante de vacinação para os maiores de 12 anos;

- As vendas dos ingressos serão exclusivamente online;

- Distanciamento obrigatório entre os visitantes: as ‘avenidas’ ficaram mais largas e foi ampliado o espaçamento entre os estandes;

- O uso uso máscaras é obrigatório;

- Totens com álcool em gel estarão disponíveis em todo o espaço;

- A Bienal receberá 50% da sua capacidade em dez dias, e o público será dividido em turnos, com limite de vendas de ingressos por período.