A Vaca foi Pro Brejo - Divulgação

A Vaca foi Pro BrejoDivulgação

Publicado 12/10/2021 14:13

Rio - Nesta terça-feira, dia 12 de outubro, é comemorado o Dia das Crianças. A literatura infantojuvenil é repleta de obras que agradam não só os pequenos, mas também os adultos. Além disso, muitos livros abordam temáticas importantes, que vão deixar ensinamentos para a vida.

Confira uma lista de livros que são diversão garantida para todas as idades:

Coleção "It's Okay To Not Be Okay", de Jo Yong: Os livros da coleção "It's Okay To Not Be Okay" são inspirados na série de mesmo nome, que está disponível na Netflix. A produção conta a história da excêntrica autora de livros infantis Ko Moon-young, do enfermeiro Moon Gang-tae, que trabalha em um hospital psiquiátrico, e de seu irmão mais velho, com transtorno do espectro autista, Moon Sang-tae. Os livros que a protagonista da trama cria para seu irmão na série foram publicados pela Intrínseca. Escritos pela roteirista da produção, Jo Yong, e com as belas ilustrações do artista Jam San, esses contos de fadas modernos são poéticos, às vezes soturnos, e sempre abordam com muita honestidade temas como egoísmo, amor, abandono, empatia e felicidade.

A Vaca Foi Pro Brejo, de Adriana Fernandes e Daniel Kondo: No divertido livro "A Vaca Foi Pro Brejo", publicado pela V&R Editora, as expressões populares ganham novas leituras e incentivam o leitor a pensar sobre a língua, seu uso literal e expressivo. Frases clássicas como "tirar o cavalinho da chuva", "engolir sapo", "deu zebra" e "acertar na mosca" ganham uma interpretação divertida na obra.

Canção da Mudança, de Amanda Gorman: Ativista em prol da educação, do meio ambiente e da equidade racial, Amanda Gorman ficou conhecida em todo o mundo ao declamar seu poema “The Hill We Climb” na cerimônia de posse do presidente americano Joe Biden. Agora a prestigiada poetisa faz sua estreia na literatura infantojuvenil com Canção da mudança, livro ilustrado que convida as crianças a construírem um mundo mais inclusivo. Com belas ilustrações do renomado artista Loren Long, "Canção da mudança" aborda temas como empatia, diversidade e cidadania.

Rê Tinta e o Pé de Jamelão, de Estevão Ribeiro: Lançado em ebook em 2020 pela Nova Fronteira, o livro Rê Tinta e o Pé de Jamelão, de Estevão Ribeiro, ganhou uma versão física esse ano, com apresentação de Elisa Lucinda. A obra aborda temas como ancestralidade e empatia através de uma narrativa leve. Na trama, Rê Tinta, uma menina preta e empoderada, conta a história de um pé de jamelão plantado por sua mãe há muitos anos. Um dia, vizinhos decidem derrubar a árvore e a família de Rê tenta resolver a situação.

Coraline, de Neil Gaiman: Apesar de ser um livro publicado originalmente em 2002, essa é uma dica que vai agradar crianças e adultos. O clássico de Neil Gaiman mistura terror e conto de fadas e ganhou, no ano passado, uma edição especial com ilustrações de Chris Riddell. "Coraline" é a história de uma menina muito curiosa que adora explorar lugares novos. No entanto, certas portas jamais devem ser abertas, e ela aprende isso da forma mais assustadora possível, pouco tempo depois de se mudar com os pais para um apartamento em um casarão antigo, ocupado por vizinhos excêntricos e envolto por uma névoa insistente. Um mundo de estranhezas e magia, o tipo de universo que apenas Neil Gaiman pode criar.

Todos São Bem-Vindos, de Alexandra Penfold: Essa dica é para os bem pequenos. Escrito por Alexandra Penfold e ilustrado por Suzanne Kaufman, obra publicada pela Nova Fronteira fala às crianças sobre inclusão e respeito às diferenças. O livro mostra uma escola onde todas as vozes são ouvidas, independentemente de religião, cor da pele e vestimenta.

O Livro das Virtudes para Crianças, com curadoria de William J. Bennett: A obra, relançada pela editora Nova Fronteira, traz uma seleção de contos e poemas que abordam temas como coragem, responsabilidade, compaixão e amizade. Estão lá, por exemplo, "A Tartaruga e a Lebre", "São Jorge e o Dragão", "O Lenhador Honesto", entre outros.

O Serviço de Entregas Monstruosas, de Jim Anotsu: O livro do mineiro Jim Anotsu, que saiu pela Intrínseca, transforma Belo Horizonte em um lugar onde fadas, humanos e dragões convivem em (certa) harmonia. É lá também que um terrível grupo conspira para destruir o mundo mágico para sempre, e apenas um menino de treze anos, uma fada sabichona e um dragão muito desobediente podem salvá-lo.