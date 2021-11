'O Exorcismo da Minha Melhor Amiga', de Grady Hendrix - Divulgação

Publicado 03/11/2021 14:49

Rio - O livro "O Exorcismo da Minha Melhor Amiga", do autor americano Grady Hendrix, que chegou ao Brasil no finalzinho de outubro pela Intrínseca, é um verdadeiro achado para os fãs de terror e da cultura pop dos anos 80. A obra se passa nos Estados Unidos, no outono de 1988, e narra a história de duas amigas: Abby e Gretchen.

Elas se conheceram ainda crianças, no colégio, e não se desgrudaram desde então. Já adolescentes, as duas se juntaram a Margareth e Glee e formaram um grupinho de meninas descoladas. Certo dia, na casa de Margareth, as quatro amigas decidem usar um alucinógeno e depois mergulhar no lago completamente nuas. No entanto, Gretchen é a única que leva a brincadeira até o final. Depois do mergulho, ela passa a noite toda desaparecida e, quando é encontrada, está completamente diferente.

O autor Grady Hendrix Divulgação

A menina passa a ter comportamentos estranhos, a sentir calafrios e toques na nuca, mas suas amigas não a levam a sério, já que acreditam ser efeito do alucinógeno. A única pessoa que percebe que existe algo de errado com Gretchen é sua melhor amiga, Abby, que vai mover mundos e fundos para tentar salvar a amiga do demônio.

Apesar de ser um livro de terror, "O Exorcismo da Minha Melhor Amiga" é uma obra muito divertida, com ótimas piadas e muitas referências a filmes, músicas, séries e livros dos anos 80. O título de cada capítulo é uma música da época, que se encaixa perfeitamente com o que está acontecendo na história. A sensação ao ler "O Exorcismo da Minha Melhor Amiga" é a mesma de estar assistindo a um filme da "Sessão da Tarde".

Mas é claro que, por se tratar de um livro sobre exorcismo, existem algumas cenas mais "gore", com direito a vômito e outras coisas repugnantes já no finalzinho da leitura. Ainda assim, mais do que um livro de terror, "O Exorcismo da Minha Melhor Amiga" é um divertido livro sobre amizade.

Eleito um dos 50 melhores livros de terror de todos os tempos pela revista "Paste", "O Exorcismo da Minha Melhor Amiga" vai ganhar um filme com distribuição do Amazon Studios e direção de Damon Thomas, de "Killing Eve" e "Penny Dreadful".