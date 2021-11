Valter Hugo Mãe chega ao Brasil esta semana para lançar seus novos livros - Reprodução Internet

Publicado 15/11/2021 15:16 | Atualizado 15/11/2021 15:18

Rio - Depois de anunciar que o autor Valter Hugo Mãe viria ao Brasil para a próxima edição da Bienal do Livro do Rio, a organização do evento divulgou um comunicado pedindo desculpas pelo mal-entendido. O autor português disse, neste domingo, que não aceitou participar do festival, marcado para acontecer entre os dias 3 e 12 de dezembro, no Riocentro, na Zona Oeste do Rio.

Na programação oficial da Bienal, o autor português estava confirmado em uma mesa de debate com o líder indígena Ailton Krenak sobre como a língua interfere em conflitos, como desterros e genocídios. No Instagram, Valter Hugo Mãe disse que sua equipe estava em negociação com a Bienal, mas que o acordo não foi fechado. Ele também disse não acreditar que a organização do evento tenha agido com "má fé".

A Bienal do Livro do Rio também publicou um comunicado no Instagram sobre o assunto. "A Bienal do Livro Rio lamenta o mal entendido e a frustração que possa ter sido gerada ao público do escritor português Valter Hugo Mãe e do próprio festival. Em 38 anos de evento, uma situação como essa nunca havia ocorrido. A cada edição, mais de 300 autores e personalidades nacionais e internacionais vão ao encontro de seus públicos no maior festival cultural do Brasil - trajetória construída com responsabilidade e cuidado com autores e leitores", iniciou.

"O autor sinalizou com entusiasmo à curadoria seu interesse em participar da edição deste ano, com a concordância e envolvimento de suas editoras de Portugal e do Brasil. Mas infelizmente as tratativas com sua equipe não evoluíram. A Bienal espera poder contar com Valter Hugo Mãe em uma próxima oportunidade", finalizou.

Valter Hugo Mãe também lamentou pelos fãs que chegaram a comprar o ingresso no intuito de vê-lo e disse que pretende retornar ao Brasil em breve.