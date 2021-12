A escritora Thalita Rebouças é um dos destaques da Bienal do Livro Rio - Reprodução Internet

Publicado 03/12/2021 07:00 | Atualizado 03/12/2021 08:42

Rio - Depois de alguns adiamentos por conta da pandemia da covid-19 -- inicialmente o festival estava previsto para acontecer em setembro deste ano --, começa nesta sexta-feira a 20ª Bienal do Livro Rio. O Riocentro, na Zona Oeste da cidade, será tomado por amantes da leitura entre os dias 3 e 12 de dezembro. Em formato híbrido, com capacidade de público reduzida para evitar aglomeração, o encontro deste ano convida o público a debater em torno do mote: "que histórias queremos contar a partir de agora?".

"Depois de um período tão desafiador para todo mundo, a nossa comemoração de 20 edições precisaria ser inesquecível, ratificando nosso propósito de transformar o país através da leitura e com toda a responsabilidade que o momento exige. Estamos entregando um festival ainda mais plural, aproveitando o reencontro para enriquecer nossos olhares, trocas e reflexões com muita cultura e estímulo à imaginação", afirma Tatiana Zaccaro, diretora da GL events, responsável pela Bienal.

O cantor Lulu Santos, que vai lançar um "songbook" no festival, além de estar na mesa "Lulu Traço e Verso: 40 Anos de Carreira", ressalta a importância da realização do evento. "A Bienal do Livro é importante sobretudo porque evidencia o amor que temos pela leitura e como mesmo nessa era da imersão digital, o objeto tátil, pessoal, intransferível, é insubstituível. Será realizada com todas as medidas e precauções sanitárias necessárias aos tempos de hoje, mas mais importante, será realizada", comemora o artista, que também revela qual foi o livro que aqueceu seu coração durante a pandemia. "Destaco o livro gráfico 'Luzes de Niterói', de Marcelo Quintanilha, uma preciosidade".

Acostumada a causar enormes filas de fãs na Bienal, a escritora Thalita Rebouças está ansiosa para reencontrar seus leitores. "A importância da Bienal é imensa na minha vida, minha carreira se fez na Bienal. Não poder ver os meus leitores foi muito mais que triste. Então, essa volta pra mim significa muita coisa. Eu relembro lá atrás, a primeira vez que eu tive gente gritando meu nome, a primeira vez que eu tive fila (de fãs esperando para encontrá-la), a primeira vez que eu subi na cadeira para chamar atenção das pessoas porque ninguém olhava pra mim. A Bienal tem muita importância na minha carreira e está sendo bem emocionante pensar nessa volta", destaca a autora, que se apaixonou pelo livro "Vamos Comprar Um Poeta", de Afonso Cruz, durante a pandemia.

"Esse livro me aqueceu muito nesse período porque fala sobre um futuro próximo em que as pessoas compram artistas para entreter. E o poeta é o (artista) mais barato. Foi um livro que me fez pensar muito sobre o que a gente está vivendo, sobre como a arte aqueceu o coração de todo mundo nessa pandemia e como livros fazem muita companhia, porque é você com a sua cabeça, você é o narrador da sua história".

Já Gabriela Prioli, que estará na mesa Política é Pop, acredita que é preciso difundir ainda mais a leitura no país e, para ela, a Bienal é extremamente importante para isso. "A Bienal é um espaço importantíssimo de valorização da literatura. É a chance de antigos e novos leitores mergulharem em um espaço no qual o livro é o personagem principal, com interações diversas para alcançar desejos diferentes. A gente ainda precisa trabalhar pra difundir mais a leitura no Brasil e a Bienal opera nesse sentido. Depois de tanto tempo sem eventos presenciais e com todos os cuidados necessários para uma retomada segura, eu estou feliz e lisonjeada de poder participar desse encontro em torno dos livros".

Marcos da Veiga Pereira, presidente do Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL), concorda com Prioli. "A Bienal é a grande festa do livro e é muito marcante que esse seja um dos primeiros eventos culturais de grande porte neste momento de transição para dias melhores".

Novidades

Uma das grandes novidades para a Bienal do Livro Rio deste ano é a Estação Plural, espaço que reúne autores, artistas e formadores de opinião que transitam no meio literário. A ideia é debater com o público as diferentes perspectivas sobre "quem éramos, quem somos, e o que vamos ser daqui para frente".

Personalidades nacionais que têm em comum a paixão pelo universo literário vão se unir nesta missão especial. Thalita Rebouças, Conceição Evaristo, Itamar Vieira Jr., Aílton Krenak, Caco Barcellos, Nei Lopes, Otávio Junior, Raphael Montes, Tati Bernardi, Gabriela Prioli, Pastor Henrique Vieira, Teresa Cristina, Lua de Oliveira, Luiz Antonio Simas, Lulu Santos, Antônio Fagundes, Aza Njeri e Eliane Brum são alguns dos participantes. Todos os painéis serão transmitidos ao vivo pela plataforma Bienal 360°

Autores internacionais em mesas online

A programação deste ano conta com a participação online de inúmeros autores internacionais nas mesas e debates do festival. Estão confirmados nomes como os norte-americanos Matt Ruff, de "Território Lovecraft", Julia Quinn, da série best-seller "Os Bridgertons", Beverly Jenkins, que escreve romances históricos com foco na vida afro-americana do século XIX, e Josh Malerman, de "Caixa de Pássaros". Também vão participar a argentina Mariana Enriquez, que lançou recentemente "Nossa Parte de Noite" e o japonês Junji Ito, um dos mais conceituados em mangá, entre outros.

Atrações infantis

Batizado de "Espaço Metamorfoses", o espaço infantil da Bienal do Livro do Rio tem o propósito de incentivar o "uso da criatividade para desenhar novos futuros". O público contará com experiências sensoriais em ambientes planejados, com uma exposição imersiva que traz cenários interativos. "A metamorfose é um mote cheio de possibilidades. Escolhemos a imagem da borboleta para concretizar o conceito do espaço, pois sabemos que somos seres em constante transformação - assim como as leituras e suas ferramentas", explica Martha Ribas, uma das curadoras.

O espaço infantil é composto por quatro salas principais. A primeira apresenta a exposição interativa "Leitura em metamorfose", com os imperativos: "Entre", "Fale", "Brinque", "Ouça", "Leia" e "Jogue". A sala "Somos todos natureza" traz painéis de LED coloridos com imagens da natureza e folhas caindo em tempo real. Já a sala "Ainda há tempo" propõe imaginação, leitura, metamorfose, diálogo e aventuras.

O último ambiente é a sala "Inspirar para mudar", que exibirá um vídeo em formato de livro, apresentando a dupla de artistas Mundo Aflora com depoimentos sobre a importância da criatividade, da literatura, da arte e da imaginação.

SERVIÇO:

XX Bienal do Livro Rio. Riocentro – Avenida Salvador Allende, 6.555 Barra da Tijuca. Quando: 3 a 12 de dezembro. Ingressos: R$ 40 (inteira). A meia-entrada é válida para: estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e acompanhantes.

Venda de ingressos: https://bienaldolivro.com.br/ingressos/

Horário de Funcionamento:



Sexta (03/12): de 09 às 22h;

Sábado (04/12) e Domingo (05/12): de 10h às 22h;

Segunda a Quinta (06,07,08,09/12): de 09h às 21h;

Sexta (10/12): de 09 às 22h;

Sábado e Domingo (11 e 12/12): 10h às 22h;

Pessoas acima de 12 anos só entrarão mediante comprovação de vacinação.