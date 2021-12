Yung Pueblo fala sobre novo livro, autoconhecimento e autocura em papo virtual nesta quarta-feira - Chris Orwig / Divulgação

Publicado 30/11/2021 15:39 | Atualizado 30/11/2021 15:40

Rio - O escritor Yung Pueblo realiza, nesta quarta-feira, às 19h, um bate-papo sobre seu novo livro, "Clareza & Conexão". O encontro contará com Marcela Ceribelli, CEO e diretora criativa da Obvious Agency, em um webinar no Zoom com tradução consecutiva. A inscrição pode ser feita através deste link

Com base na premissa de que “mudanças internas têm significativo impacto externo”, Yung Pueblo incentiva pessoas no mundo inteiro a desenvolver o amor incondicional por si mesmas e pelos outros por meio de poemas, frases e pequenos ensaios. O escritor acumula mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram, onde compartilha mensagens de esperança e autodescoberta.

Lançado recentemente no Brasil pela Intrínseca, "Clareza & conexão", best-seller do New York Times, apresenta um acervo de insights, observações perspicazes e ensinamentos para os indivíduos que desejam iniciar a jornada desafiadora rumo à transformação pessoal por meio do autoconhecimento e da autoconsciência.