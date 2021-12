’Arte Importa’, de Neil Gaiman - Divulgação

Publicado 28/12/2021 12:37

Rio - "Arte Importa" (Ed. Intrínseca. R$ 39,90), de Neil Gaiman em colaboração com o ilustrador Chris Riddell, é daqueles livros pequenos mas com grande conteúdo. A obra é uma coletânea de textos do escritor sobre a importância da criatividade, da liberdade de expressão e do fazer artístico. São quatro textos bem curtos mas muito inspiradores.

Em "Crença", que foi escrito em decorrência do ataque terrorista à sede do jornal francês Charlie Hebdo, em 2015, Neil Gaiman discorre sobre o poder das ideias. O autor mostra que não adianta usar de violência para reprimir uma ideia, já que elas são "mais fortes que armas" e "se propagam".

Já em "Por que nosso futuro depende de bibliotecas, leituras e devaneios", o autor conversa diretamente com os amantes de livros e da leitura. Ele fala sobre a importância de ler ficção e como isso pode gerar empatia e mudar o mundo.

O ensaio "Fazendo uma cadeira", que também está presente na coletânea "Alerta de Risco", é um incentivo a todos que já se viram sem motivação para criar, pois Gaiman acredita que fazer um livro é um pouco como fazer uma cadeira: de peça em peça, tudo começa a se encaixar.

E o último texto é na verdade um discurso já conhecido dos fãs do autor. O discurso "Faça Boa Arte", inclusive, já foi publicado, também pela Intrínseca, em 2014, em forma de livro. Nele, o autor encoraja artistas a quebrar regras, a cometer erros fantásticos e, acima de tudo, a fazer boa arte.

As ilustrações de Chris Riddell, que já trabalhou com Gaiman em muitas outras obras, como "Coraline" e "O Livro do Cemitério", são um show a parte e deixam o livro ainda mais gostoso de ler.