Dave Grohl lança autobiografia ’O Contador de Histórias’Magda Wosinska / Divulgação

Publicado 26/01/2022 14:33

Rio - Dave Grohl, vocalista do Foo Fighters, lança sua autobiografia, "O Contador de Histórias", que saiu no Brasil pela Intrínseca, este mês. Na obra, o músico faz um relato real e honesto sobre sua vida pessoal e também sobre os bastidores de sua carreira.

"Desde pequeno, sempre medi a minha vida por parâmetros musicais, não por meses ou anos. Para me lembrar de um lugar ou de uma época específicos, minha mente se guia fielmente por canções, álbuns e bandas", revela o artista logo no início do livro, que também aborda episódios pouco conhecidos do grande público, como a inesperada parceria de poucas horas com Iggy Pop, quando Dave ainda estreava nos palcos com a banda de punk Scream.

Outro assunto que não ficou de fora foi a morte de Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, banda que alçou Grohl ao sucesso. Após um período de profunda melancolia, ele conta como a música mais uma vez foi a salvação. De “aquele cara do Nirvana”, Dave Grohl resgatou suas composições da adolescência e se reinventou como fundador do Foo Fighters.

Com momentos de emoção e de humor, Dave Grohl ressalta que a vida como um astro do rock é "tudo o que parece ser e muito mais”.