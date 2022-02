Segunda Semana Amazon de Literatura acontecerá entre os dias 15 e 18 de fevereiro - Paulo Vitale / Divulgação

Publicado 09/02/2022 14:13

Rio - A segunda edição da Semana Amazon de Literatura vai acontecer entre os dias 15 a 18 de fevereiro e vai contar com lives online de mesas redondas e palestras, com autores de diversos gêneros discutindo o cenário atual do mercado editorial.

No dia de abertura, 15 de fevereiro, será realizada também a cerimônia de entrega da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. O título vencedor será anunciado ao vivo durante a transmissão, com a presença dos finalistas, jurados e porta-vozes da Amazon e do Grupo Editorial Record. O autor vencedor receberá R$ 50 mil, sendo R$ 40 mil em dinheiro e R$ 10 mil em adiantamento pelos direitos autorais para uma edição impressa do Grupo Editorial Record. Todos os finalistas também receberão uma versão em audiolivro, que estará disponível pela Audible, Inc. para milhões de membros em mais de 180 países em todo o mundo.



Além da cerimônia, os outros dias do evento trarão nomes como Lázaro Ramos, Jarid Arraes, Marcelo Rubens Paiva, Daniela Arbex, Jeferson Tenório, entre outros, ao lado de diversos autores e autoras independentes de grande sucesso.



"Mais uma vez, temos o prazer e a honra de reunir escritores, leitores e todos que compõe a comunidade literária, aproveitando nosso evento em que buscamos oferecer gratuitamente ao público do Brasil um programa completo de palestras e debates”, diz Ricardo Perez, gerente-geral de Livros da Amazon. "Estamos empolgados para ver as discussões que surgirão e acreditamos que serão de grande relevância para autores e amantes do livro".

Para assistir às transmissões ao vivo, basta entrar pela página do evento ou no canal do YouTube . Todas as transmissões são gratuitas e não requerem inscrição prévia.

Confira a programação:

15/fev (terça-feira):



12h - (Abertura) Prêmios Literários: a relevância de prêmios no cenário brasileiro e na carreira dos autores nacionais. Com Daniela Arbex (Arrastados), Jeferson Tenório (O avesso da pele), João Paulo Cuenca (Qualquer lugar menos agora) e Marília Arnaud (O pássaro secreto, vencedor da 5ª edição do Prêmio Kindle de Literatura) e mediação de Luciana Borges (Depois de tudo queime – Breves contos sobre encontros modernos e Marie Claire).



19h–Cerimônia da 6ª edição do Prêmio Kindle de Literatura. Com porta-vozes da Amazon.com.br e Grupo Editorial Record,os jurados Socorro Acioli e João Paulo Cuenca, e os finalistas Eduardo Soares, Jeovanna Vieira, José Manoel Torres, Juciane Reis, e Vanessa Passos.



16/fev (quarta-feira):



12h - Crônicas, contos e cordéis: o segredo das leituras rápidas em tempos corridos. Com Jarid Arraes (Redemoinho em dia quente),Socorro Acioli (A bailarina fantasma: Anabela em Quatro Atos),e Tiago Maranhão(Crônicas do Japão) e mediação de Rodrigo Casarin.



19h - Ampliando espaços: onde estão as vozes negras na literatura hoje?. Com Emanoel Ferreira (A Polícia Secreta para Crimes Mágicos, vencedor do Prêmio Geek de Literatura), e Lavínia Rocha (O mistério da sala secreta), e mediação de Natalia Valentin.

17/fev (quinta-feira):



12h - Escrita, leitura e acessibilidade. Com Marcelo Rubens Paiva (Blecaute), Paula Pfeiffer (Novas Crônicas da Surdez: Implante Coclear) e Sara Bentes (E Não Se Esqueçam de Regar os Girassóis) e mediação de Larissa Todeschini.



19h - Representatividade nas 7 artes. Com Lázaro Ramos (Edith e a velha sentada) e mediação de Tatiany Leite (Vá Ler um Livro).



18/02 (terça-feira):





12h - Quadrinhos e conteúdos digitais: como as redes sociais impactaram a criação artistica e leitura geek. Com Ilustralu (Arlindo), Igor Frederico e Patrick Martins (Dente de Leite, vencedor do Prêmio Geek de Literatura) e Paulo Bruno (Interpretando) e mediação de Vinícius (2Quadrinhos).



19h - Representatividade e regionalidade nos livros infantis. Com Isabel Cintra (A Princesa e o Espelho), Januária Alves (Minha chupeta virou estrela), Rodrigo França (O Pequeno Príncipe Preto Para Pequenos) e Otávio Junior (De passinho em passinho: Um livro para dançar e sonhar) e mediação de Cris Gouveia (Quintal da Cultura).