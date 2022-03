'Flores da Morte', de Jen Williams, é um suspense cheio de reviravoltas - Divulgação

Publicado 02/03/2022

Rio - Primeiro livro lançado pela caixa de assinatura "Trama Box", "Flores da Morte", de Jen Williams, chegou às livrarias para o público em geral este mês. Fã de contos de fadas em suas versões originais, bem mais sombrias que as versões da Disney, a autora inglesa conseguiu inserir o tom obscuro destas histórias em seu livro.

"Flores da Morte" gira em torno da ex-jornalista Heather Evans, cuja mãe acabou de cometer suicídio. Heather não tinha um bom relacionamento e não falava com a mãe há muito tempo, por isso não faz ideia do que possa ter acontecido para que ela atentasse contra a própria vida.

Ao voltar para sua cidade natal para cuidar do funeral, Heather acaba encontrando no porão da casa da mãe uma grande quantidade de cartas trocadas entre ela e um homem chamado Michael Reave, um conhecido assassino em série apelidado de "Lobo Vermelho", que está preso há anos. A partir daí, Heather entra em uma jornada para descobrir mais sobre o passado da mãe e assim conhecer melhor sua própria história. Tudo fica ainda mais perigoso, quando um possível imitador começa a atacar mulheres da mesma forma que o "Lobo Vermelho" fazia.

"Flores da Morte" é um suspense capaz de prender o leitor do início ao fim, mesmo que seu ritmo seja um pouco mais lento que outros livros do gênero. A história de Michael Reave é cheia de camadas e faz o leitor se questionar sobre a origem da maldade. Será que todos já nascemos maus ou somos corrompidos pela sociedade, pelo ambiente em que vivemos? A maioria dos assassinos em série pode ter passado por um trauma, mas é fato que nem todo mundo que passa por traumas se torna um homicida.

A ambientação do livro é sombria e, em algumas cenas, as descrições angustiam tanto quanto um livro de terror. O enredo é cheio de reviravoltas e suspense, mas em alguns momentos a trama demora um pouco para se desenvolver. Nada que desabone a leitura. As páginas finais são eletrizantes, com muitas revelações e todas as pontas soltas são amarradas.