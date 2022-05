Quarta edição da 'Ler - Salão Carioca do Livro' começa nesta segunda-feira - Tomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 09/05/2022 11:07

Rio - A quarta edição da "LER - Salão Carioca do Livro" está de volta ao Porto Maravilha, Zona Portuária do Rio. O evento ocupa os armazéns 3, 4 e 5, do Píer Mauá a partir desta segunda-feira e vai até o dia 15 de maio. A expectativa da organização é atrair cerca de 200 mil pessoas, a maior parte delas estudantes e professores.

O festival do leitor promoverá debates com Valter Hugo Mãe, Zélia Duncan, Luiz Antônio Simas, Thalita Rebouças, Eduardo Bueno, José Eduardo Agualusa, Eliana Alves Cruz, Elisa Lucinda e atividades interativas com foco na literatura infantojuvenil.

"A LER foi criada para estimular a paixão pela leitura, desde a infância e traz ainda atrações interativas. Clássicos da literatura viram peças de teatro; músicos e circo encantam os leitores; exposições interativas misturam artes plásticas, audiovisual, moda e tecnologia. É um grande encontro que reúne autores de todas as vozes, livrarias, editoras de todo o país, tecnologia e muito mais”, explica Jerônimo Vargas, diretor da LER.

SERVIÇO:

LER - Salão Carioca do Livro

De 9 a 15 de maio de 2022.



Local: Píer Mauá, (Armazéns 3, 4 e 5) Porto Maravilha, Rio Janeiro/RJ.



Horários 9h às 21h.



Mais informações: www.lersalaocarioca.com.br