Salão terá debates com autoresTomaz Silva / Agência Brasil

Publicado 20/05/2022 12:58

Rio - A última edição da "Ler - Festival do Leitor" recebeu cerca de 256 mil visitantes entre os dias 9 e 15 de maio no Píer Mauá, na Zona Portuária, e se tornou Patrimônio Imaterial do Estado do Rio. Ao todo, ocorreram mais de 750 atividades durante a semana de realização do evento. Dentre os mais de mil autores, ilustradores e artistas, foram convidados Valter Hugo Mãe, Rodrigo França, Zélia Duncan, Luiz Antônio Simas, Thalita Rebouças, Eduardo Bueno, Vilma Piedade, Lenine, Elisa Lucinda, Pedro Rhuas e Elayne Baeta.

As exposições tiveram destaque na LER: o público foi presenteado com as mostras de José Saramago e Clarice Lispector. Os trabalhos das comunidades também estiveram em destaque, com ênfase no livro Rocinha Sobre Lente de 4 jovens moradores, que retrata o dia a dia na favela. Nesta edição, além dos inúmeros palcos literários, música, teatro, e manifestações culturais, a LER inovou com atividades do universo Geek, com 3 espaços inteiramente dedicados ao mundo jovem.