'Os Abismos', de Pilar Quintana, fala sobre maternidade através do ponto de vista de uma criança de 8 anosDivulgação

Publicado 06/08/2022 11:13

Depois de abordar a maternidade em "A Cachorra", a autora colombiana Pilar Quintana trata novamente do assunto no premiado "Os Abismos", que chegou ao Brasil pela Intrínseca. Vencedor do prêmio Alfaguara 2021 na categoria Romance, o livro mostra o ponto de vista de Claudia, uma criança de 8 anos, sobre solidão feminina e as imposições sociais que recaem sobre as mulheres.

Na trama, Claudia vive com sua mãe, que é também sua "xará", ou seja, as duas dividem o mesmo nome; e o pai, Jorge, em um apartamento cheio de plantas em Cáli, na Colômbia. Com sua visão infantil, Claudia conta que a mãe sempre teve um certo ressentimento de sua avó, que costumava deixar bem claro que não gostaria de ter tido filhos. Por isso, a mãe de Claudia tenta - sem sucesso - agir de forma diferente com a filha. O problema é que as circunstâncias da vida acabam fazendo com que ela aja exatamente da mesma forma ou ainda tendo atitudes piores.

A diferença de idade entre a mãe e o pai de Claudia é de 20 anos. Esta diferença, aliada ao fato de que ela se casou quase que por imposição familiar, traz uma grande insatisfação para essa mulher, que ao invés de se tornar dona de casa, gostaria de ter feito faculdade e estudado Direito. Com isso, ela entra em um estado depressivo, o que faz com acabe negligenciando a filha. Claudia é completamente fria e desinteressada com tudo que diz respeito a criança. E, apesar de ser muito mais amoroso, Jorge é omisso e sua solução para tudo o que acontece no ambiente familiar é o silêncio.

"Os Abismos" tem uma narrativa muito tranquila. Ele mostra que as crianças, mesmo que não saibam o nome específico usado para determinada situação, entendem muito bem o contexto geral e sabem o que está acontecendo. A Claudia se vê desamparada em meio a uma mãe insatisfeita e depressiva, que tem uma tendência fortíssima para o suicídio. Mesmo sendo tão nova, ela lida o tempo inteiro com questões como relacionamento extraconjugal, morte e solidão.

Ao mesmo tempo em que ama a mãe e morre de medo de perdê-la, Claudia também tem raiva dela por sua apatia, sua frieza e por não receber dessa mulher o amor que deveria. Com a obra, Pilar Quintana promove reflexão sobre temas importantes sob o ponto de vista de uma criança. O título "Os Abismos" se refere tanto ao perigoso precipício que é uma ameaça constante para Claudia na quinta em que passa alguns dias com os pais, como também ao vazio e os abismos formados por essa relação conflituosa com a mãe.