Vyseris I (Paddy Considine) e Rhaenyra (Emma D’Arcy) em cena do primeiro episódio de ’A Casa do Dragão’ - Divulgação

Vyseris I (Paddy Considine) e Rhaenyra (Emma D’Arcy) em cena do primeiro episódio de ’A Casa do Dragão’Divulgação

Publicado 23/08/2022 14:58 | Atualizado 23/08/2022 15:18

Rio - A série "A Casa do Dragão", baseada no livro "Fogo e Sangue" (Ed. Suma), de George R. R. Martin, estreou no último domingo na HBO Max e se tornou a estreia mais assistida da plataforma de streaming na América Latina, superando o recorde anterior estabelecido pela estreia da segunda temporada de "Euphoria" em mais de 60%.

ALERTA: O texto abaixo contém spoilers

fotogaleria

A trama se passa cerca de 200 antes dos eventos de "A Guerra dos Tronos" -- baseada nos livros das Crônicas de Gelo e Fogo, também de George R. R. Martin --, da qual foi derivada. Neste período, os Targaryen ainda eram a família que comandava os Sete Reinos. Vyseris I (Paddy Considine) é o rei de Westeros e tem apenas uma filha, Rhaenyra. Ele tentou por 10 anos ter um herdeiro homem, mas todas as gestações de sua mulher após o nascimento de Rhaenyra não vingaram. Vyseris, então, demorou anos para conhecer Rhaenyra como sua herdeira ao Trono de Ferro.



Tudo parecia certo para Rhaenyra, mas uma traição de sua amiga Alicent Hightower (Olivia Cooke) vai colocar sua posição em risco. Alicent se casará com Vyseris I e dará à luz um filho homem, Aegon II (Tom Glynn-Carney), que também vai reclamar o trono.

Essa sangrenta guerra de sucessão, então, será conhecida como "A Dança dos Dragões", que vem a ser o nome do último livro das Crônicas de Gelo e Fogo publicado por George R. R. Martin (seguimos todos ansiosos pela chegada de "Os Ventos de Inverno"), e será responsável pelo declínio da família Targaryen e também pela quase extinção dos dragões.