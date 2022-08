Novo livro de Margaret Atwood reúne nove contos recheados de personagens sombrios, elementos góticos e humor afiado - Divulgação

Publicado 15/08/2022 15:09

Rio - Um livro inédito de Margaret Atwood, autora do aclamado "O Conto da Aia", chegou às livrarias brasileiras no mês passado através da editora Rocco. "Colchão de Pedra" reúne uma série de narrativas com direito a muitas figuras sombrias, presenças fantasmagóricas, aberrações da natureza, alucinações e assassinatos.

Os três primeiros contos da coletânea são interligados por um personagem em comum: o poeta Gavin Putnam. Nesses contos, ele relembra as memórias um tanto quanto confusas de uma namorada da juventude, coloca à prova a paciência da atual esposa e, por fim, ressurge na história de uma antiga amante, que depois de décadas de ressentimento, decide comparecer ao seu velório.

Em outra trama, uma jovem se vê vítima de uma rara doença ou de uma maldição. Quando seu corpo começa a ganhar uma aparência sobrenatural, ela precisa lidar com a vergonha da família. Não demora muito até que sua morte seja encenada e ela decida viver completamente isolada em um quarto de fazenda.

A narrativa que dá título ao livro, "Colchão de Pedra", conta a história de Verna, uma viúva que embarca em um cruzeiro pelo Ártico depois da morte nada acidental de seu quarto marido. Entre os passageiros do navio, ela reconhece um homem por quem foi abusada e humilhada décadas antes. E, com isso, ela planeja sua vingança. Este conto vai ganhar uma adaptação para o cinema e a atriz Julianne Moore dará vida à personagem Verna.

Os traumas da violência, mortalidade e velhice são alguns dos temas que os leitores vão encontrar entre os nove contos dispostos no novo livro de Margaret Atwood.