Valdimir Putin - Mikhail Metzel / Sputnik / AFP

Publicado 17/09/2022 12:29

Rio - Em meio a guerra da Rússia contra a Ucrânia, o livro "O Homem Sem Rosto: A Improvável Ascensão de Vladimir Putin", de Masha Gessen, foi relançado este mês no Brasil pela editora Intrínseca. A primeira publicação da obra no país aconteceu em 2012. O prefácio da nova edição discorre sobre o momento atual da Rússia - de repressão e agressão a entidades internacionais e com a guerra em curso.

"O Homem Sem Rosto" faz um retrato de como Vladimir Putin, que era um agente do baixo escalão da KGB, o antigo serviço secreto soviético, se tornou presidente da Rússia. O livro traz um importante debate sobre democracia e governos autoritários, além de trazer casos obscuros que fazem parte da história do presidente russo.

Jornalista, Masha Gessen tem trabalhos no "The New York Times", "Vanity Fair", "Slate" e "Granta", entre outros veículos. Venceu o National Book Award em 2017 com o livro "The Future is History", e também publicou "Palavras quebrarão cimento: A paixão de Pussy Riot", "Perfect Rigour" e "Surviving Autocracy".