Cena do filme ’A Escola do Bem e do Mal’ - Helen Sloan SMPSP / NETFLIX

Publicado 13/09/2022 10:42

Rio - A Netflix divulgou, nesta terça-feira, o primeiro trailer do filme "A Escola do Bem e do Mal", baseado no livro homônimo do autor Soman Chainani, lançado no Brasil pela editora Gutemberg em 2014.

No filme, as melhores amigas Sophie e Agatha se veem em lados opostos numa batalha épica quando são repentinamente levadas para dentro de uma escola mágica na qual aspirantes a heróis e vilões são treinados para proteger o equilíbrio entre o Bem e o Mal.