Bruna Marquezine e mais famosos esbanjam luxo em festa no Copacabana Palace

Rio - Um evento reuniu famosos no hotel Copacabana Palace, Zona Sul do Rio, na noite deste sábado. Bruna Marquezine, Jade Picon e Rafa Kalimann foram alguns dos nomes que apostaram em looks esbanjando luxo no cinquentenário de uma marca de calçados. Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa e Deborah Secco também marcaram presença na celebração, entre outras celebridades.

