Simone Mendes se emociona durante participação em show de Gusttavo Lima

Rio - Simone Mendes surpreendeu o público do Aviões Fantasy, na madrugada deste domingo, com uma participação especial no show de Gusttavo Lima em Fortaleza, no Ceará. A cantora levou sucessos da dupla que tinha com Simaria, antes das irmãs anunciarem a separação , em agosto deste ano. Durante a apresentação, a artista se emocionou com os elogios que recebeu do cantor que a convidou para subir no palco da festa promovida por Xand Avião.

Em agosto deste ano, Simone e Simaria anunciaram que estavam se separando. O fim da dupla sertaneja não pegou os fãs de surpresa devido à crise que as duas já enfrentavam meses antes do anúncio oficial. Recentemente, Simone prometeu que lançará canções sertanejas inéditas em outubro deste ano e garantiu que a decisão do fim da parceria musical com a irmã partiu das duas. Nas redes sociais, ela ainda afirmou que tem uma boa relação com a irmã e admitiu que ambas se falam diariamente.

