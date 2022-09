Ex-BBB Jaquelline Grohalski - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Jaquelline GrohalskiReprodução/Instagram

Publicado 18/09/2022 08:57

Rio - A ex-BBB Jaquelline Grohalski deixou os fãs preocupados, neste sábado, com um vídeo chocante que publicou nas redes sociais. Em registro compartilhado nos Stories do Instagram, a cantora de 28 anos aparece com a boca sangrando enquanto grita com outra pessoa: "Vai embora daqui", pediu ela, aos prantos. O vídeo foi apagado de seu perfil logo em seguida.

fotogaleria

Pouco depois, a equipe da ex-participante do "BBB 18" fez um rápido pronunciamento sobre o estado da artista, sem revelar detalhes da situação. "A Jaquelline já está segura, estamos com ela no hospital!", afirmaram. Desde então, não houve novas postagens no perfil da artista. O DIA procurou a assessoria da cantora, mas não houve resposta até o momento.

Confira o vídeo (cenas fortes):