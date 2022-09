Maria Lina se irritou após seguidora dizer que influenciadora ganhou presente do ex-noivo, Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2022 13:30

Rio - Maria Lina Deggan não escondeu sua revolta com um comentário que recebeu na internet. Neste sábado, a influenciadora desabafou sobre o fato de ser constantemente relacionada ao seu ex-noivo, Whindersson Nunes, depois de uma seguidora dizer que ela teria sido presenteada pelo youtuber com dois tênis da linha Michael Jordan. A mensagem veio depois do humorista revelar que gastou R$ 60,9 mil em modelos da grife para distribuir em show que fará no domingo

"Só eu que percebi que, ontem, Whindersson estava comprando Jordan para levar para o show dar para os fãs e, hoje, ela está com dois Jordan's? Acho que ela foi felizarda em ganhar dele", disse uma internauta, nos comentários da postagem em que Maria Lina mostrava seus novos calçados. A publicação foi feita poucas horas antes do influenciador mostrar a ação que realizou pensando nos fãs.

Neste sábado, a ex de Whindersson foi aos Stories do Instagram para rebater o comentário: "Gente, é insuportável que tudo vocês conseguem meter meu nome relacionado ao de alguém. Até dois tênis que eu simplesmente queria muito e consegui trabalhando vocês metem homem no meio. Sério. Muito insuportável", desabafou ela.