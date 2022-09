Larissa Manoela surpreendeu os fãs com corte de cabelo mais curto - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela surpreendeu os fãs com corte de cabelo mais curtoReprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 21:41 | Atualizado 16/09/2022 21:41

Rio - Larissa Manoela pegou os fãs de surpresa, nesta sexta-feira, ao mostrar seu novo visual nas redes sociais depois de um corte radical. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz surgiu com os fios morenos mais curtos, abandonando de vez o cabelo longo com extensões. "Porque a vida é muito curta pra ter cabelo longo, né não? E a gente pode colocar, colorir e ser feliz! Mas acima de tudo cuidar da saúde capilar! Feliz demais com o meu cabelo", declarou ela, na legenda da postagem.

Nos comentários, a artista recebeu uma chuva de elogios de fãs e amigos, além do namorado, que fez questão de se declarar: "Você fica cada vez mais linda. Você é incrível, meu amor! Te amo, te admiro e tô sempre te apoiando em tudo", escreveu o ator André Luiz Frambach. "Linda, cheia de coragem", disse Marisa Orth. "Tá gata", disparou Marina Ruy Barbosa.

Pouco depois, Larissa usou o Twitter para compartilhar uma reflexão sobre a transformação: "Agora que vocês já viram tenho que confessar. Eu tava com muito receio desse novo visual. Até porque ele é meu próprio. Não é pra personagem, não é pra trabalho! Foi pra minha saúde capilar. Eu precisava dessa mudança e desse respiro", afirmou ela.

"Meu cabelo, há anos, é meu instrumento de trabalho. Comecei mudanças muito cedo. E eu amo mudar em prol da minha profissão, das minhas personagens, eu tenho zero pudor e zero apego com meus fios com relação ao trabalho", contou ela, que esteve no ar recentemente como a protagonista de "Além da Ilusão", em sua estreia na TV Globo.

Em seguida, a artista acrescentou: "Dessa vez, por recomendação, conselhos de quem me ama e quer meu bem, e, depois de um processo de aceitação, eu decidi que o melhor a se fazer era tirar meu mega, deixar meu coro cabeludo, descansar e mergulhar num corte descolado e moderno", explicou.

"Não foi fácil desapegar. Eu amo meu cabelo comprido. Mas, de verdade, fazia um tempo que ele não era meu mesmo. Era meu porque eu comprei (risos) mas digo desde a raiz. Acho que agora é a chance dele crescer saudável e com volume. Minha sorte é que meu cabelo é meu melhor amigo", completou Larissa.

