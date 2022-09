Após estrear turnê no Rock in Rio, Gloria Groove faz show com participação de Pitty

Rio - Gloria Groove animou os fãs com a chegada da turnê 'Lady Leste 2.0' no Espaço Unimed, em São Paulo, na noite desta sexta-feira. A cantora recebeu famosos para a apresentação que ainda contou com uma participação especial de Pitty para cantar os sucessos "Máscara" e "Na Sua Estante". O casal de ex-BBBs Mari Gonzalez e Jonas Sulzbach e a cantora Luiza Possi foram alguns dos nomes que prestigiaram a drag queen.

Com estética inspirada em circo para as roupas e decoração do palco, Gloria Groove se apresentou com a turnê que estreou no Palco Sunset do Rock in Rio, no último dia 4. Hits como "Vermelho", "Bonekinha" e "Radar" não fogem do repertório do espetáculo, enquanto a drag queen ainda se une à mãe, Gina Garcia, para cantar uma das faixas. Covers de Cazuza e Cássia Eller completam a apresentação da cantora que já colaborou com Ludmilla, Iza e Sorriso Maroto, entre outros artistas.

Relatar erro