Publicado 17/09/2022 15:28 | Atualizado 17/09/2022 15:34

Rio - Ney Matogrosso segue como um dos ícones da música brasileira que rompe tabus desde o período em que participava do grupo Secos & Molhados. Aos 81 anos, o cantor contou que não gosta de ser resumido a sua sexualidade e deixou bem clara sua visão sobre o sexo.

"A sexualidade não é o que define a pessoa. Tem muito mais em jogo. O sexo na minha vida é diversão, um playground. Eu ainda gosto. É claro que não tenho mais a mesma vida ativa dos 30 anos, mas estou atento", declarou o artista, em entrevista à revista 'Veja Rio'.

Prestes a retornar ao Rio de Janeiro com a turnê "Bloco na Rua", o cantor confessou ter dificuldades na era dos flertes virtuais, apesar de ter aderido à troca de fotos picantes pelas redes sociais. "Recebo nudes. E, às vezes, mando de volta, outras não. Porque eu também não vou ficar só nessa. Já entendi que essa troca é, na maioria das vezes, virtual mesmo", disse.

"Não é para você ter ilusão de que haverá necessariamente um encontro. Aquilo dali é assim: as pessoas aparecem de vez em quando e daqui a pouquinho ninguém mais se fala", opinou. "Acho que era mais gostoso antes. Você se aproximava de uma pessoa, uma coisa se acendia e você ia. Tinha algo da sedução ao vivo que eu gostava. Olhar, sentir, retribuir, ver tudo isso no rosto. Apreciava muito mais isso, inclusive, do que de ir para a cama", completou ele.

Em ano de eleições, Ney Matogrosso preferiu não comentar o governo atual e disse que não pretende declarar seu voto, indo na contramão de artistas como Anitta, Ludmilla e Humberto Martins. "Cada um é livre para pensar e fazer o que quiser na vida, e ser responsável por suas escolhas, para o bem e para o mal", afirmou.