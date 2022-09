Tiago Leifert e Daiana Garbin lançam campanha de conscientização sobre câncer ocular

Rio - Tiago Leifert e Daiana Garbin estiveram no Parque Ibirapuera, em São Paulo, neste sábado, para o lançamento da campanha "De olho nos olhinhos". O objetivo do evento é promover a conscientização sobre o retinoblastoma, um tipo raro de câncer nos olhos que a filha do casal enfrenta. A apresentadora Rafa Brites também participou do encontro promovido pelos jornalistas.

Recentemente, Leifert e Garbin publicaram um vídeo para falar sobre o primeiro de tratamento da pequena Lua, de 1 ano e 10 meses, contra o câncer ocular. Foi quando o casal anunciou a campanha que teve início neste sábado: "É uma doença rara, mas ela acontece. E a gente quer que as pessoas descubram o mais rápido possível", declarou Tiago. "O diagnóstico precoce é fundamental, por isso é importante disseminar informação. É essa a nossa intenção. Então vem aí a campanha 'De olho nos olhinhos'", completou o ex-apresentador do "BBB".

Relatar erro