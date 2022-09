Marco Pigossi faz a alegria dos fãs ao posar sem camisa em dia de sol - Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2022 10:49 | Atualizado 17/09/2022 11:05

Rio - Marco Pigossi deixou os fãs animados, na noite desta sexta-feira, ao compartilhar uma foto em que aparece sem camisa. Morando em Los Angeles, nos EUA, para gravar uma série spin-off de 'The Boys', o ator de 33 anos aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e registrou o momento nas redes sociais. "Sexta-feira de sol", escreveu ele, em espanhol, na legenda da postagem no Instagram.

Não demorou muito até que os seguidores enchessem a publicação de elogios para o artista: "Coisa linda", declarou uma internauta. "Avisa antes pra gente preparar pro impacto!", brincou outra pessoa. "Gatão", comentou mais um fã.

Longe das telinhas brasileiras desde que estrelou a novela "A Força do Querer" (2017), na TV Globo, Marco Pigossi segue expandindo sua carreira internacional. O ator está no elenco de uma série derivada do sucesso "The Boys", do Amazon Prime Video, em que interpretará o Dr. Edison Cardosa. Enquanto isso, os fãs do artista aguardam ansiosos pela segunda temporada de "Cidade Invisível", série da Netflix em que ele contracena com Alessandra Negrini.

Confira: