Whindersson Nunes gasta R$ 60,9 mil em tênis de grife para presentear fãsReprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 21:06 | Atualizado 16/09/2022 21:07

Rio - Whindersson Nunes surpreendeu os fãs, nesta sexta-feira, ao mostrar os preparativos para seu show no Festival GiraSol, em Teresina, Piauí. O humorista revelou ter gastado R$ 60,9 mil em tênis da linha Michael Jordan para presentear alguns sortudos que estiverem na apresentação que acontece no domingo.

"'Jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazia', é o que o que diz Emicida. E, domingo, eu divido palco com esse poeta no Festival GiraSol, em Teresina. Chuva de Jordan para os meus", declarou o youtuber em postagem no Instagram. Em sequência de fotos, o influenciador adiantou alguns do pares que serão distribuídos durante o show, além de mostrar detalhes da compra realizada.

Neste domingo, Whindersson repetirá a ação que realizou em seu show de rap no Palco Supernova do Rock in Rio, no último dia 4, como Lil Whind, alter ego que utiliza. "Eu sei que vocês gostam de coisas de graça", brincou o humorista ao distribuir os pares autografados durante a apresentação na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio.

