Kim Kardashian e Selena Gomez Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 17:56

Rio - O site "Science Happiness" divulgou um estudo sobre os 10 principais influenciadores nas mídias sociais. Usando uma análise de interações e postagens, eles fizeram um ranking das celebridades mais positivas e negativas na internet.

"Analisamos 1.000.000 tweets sobre os 10 melhores influenciadores. Aqui está o que aprendemos sobre o que é preciso para ser um influenciador positivo ou negativo", escreveram no site.

Os 10 influenciadores escolhidos para o estudo foram: Selena Gomez, Dwayne "The Rock", Katy Perry, Taylor Swift, Ariana Grande, Cristiano Ronaldo, Rihanna, Kylie Jenner, Justin Bieber e Kim Kardashian.



"Selena Gomez é a influenciadora mais positiva: de acordo com nossos dados, Selena está no topo da lista quando o assunto é positividade no Twitter. Cerca de 38% de todos os tweets, são de usuários da rede social falando ou respondendo a Selena, são positivos. Mais uma vez, isso não significa necessariamente que toda essa positividade seja direcionada especificamente para Selena, mas mostra que, em geral, as pessoas são bastante positivas quando o nome dela aparece", concluiu a pesquisa.



Em 2º lugar ficou Dwayne Johnson, o The Rock, com 36% menções positivas; seguido por Katy Perry em terceiro lugar com 35%; Taylor Swift (33%) e 5º Ariana Grande (30%).



Já Kim Kardashian, não somente foi eleita a última na lista de positivos como a primeira na lista de negativos. "De acordo com nossos dados, Kim está no topo da lista quando se trata de negatividade no Twitter. Cerca de 33% de todos os tweets, de usuários do Twitter falando ou respondendo a Kim Kardashian, são negativos. Isso mostra que Kim pode invocar uma forte reação emocional nas pessoas", diz o estudo.



Cristiano Ronaldo aparece como segundo astro 'mais negativo' da lista, com 32% de menções negativas, seguido por Kylie Jenner, Justin Bieber e Rihanna.