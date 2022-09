Viviane Araújo comentou os desafios da amamentação - Reprodução/Instagram

Viviane Araújo comentou os desafios da amamentação Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 16:50

Rio - Viviane Araújo desabafou em uma postagem no Instagram, nesta sexta-feira (16), sobre a dificuldade que tem enfrentado na amamentação de Joaquim, seu primeiro filho com o empresário Guilherme Militão. O bebê da atriz de 47 anos nasceu no dia 6 de setembro.