Leandro Lehart foi condenado a quase dez anos de prisão por estupro e cárcere privado - Reprodução/RecordTV

Leandro Lehart foi condenado a quase dez anos de prisão por estupro e cárcere privadoReprodução/RecordTV

Publicado 16/09/2022 19:28 | Atualizado 16/09/2022 19:28

Rio - Após ser condenado à prisão por estupro e cárcere privado , Leandro Lehart se pronunciou, nesta sexta-feira, em resposta às acusações que recebeu. O vocalista do grupo Art Popular publicou uma nota de sua defesa no Instagram e aproveitou para compartilhar um desabafo.

fotogaleria

"Meus amores, estou sendo vítima de uma grande injustiça, mas a verdade vai prevalecer em breve. São 40 anos de carreira e 50 anos de vida acreditando na justiça, e mesmo que ela tarde, ela não falha. E a maldade não prevalecerá nunca. Obrigado por tudo", escreveu o cantor conhecido como um dos maiores compositores do samba.

Em nota divulgada pelo artista, seu advogado diz: "A defesa técnica de Leandro Lehart, em atenção aos pedidos da imprensa por comentários, informa que o caso corre em segredo de Justiça e ainda pende de decisão final, o que impede maiores considerações quanto aos fatos. De toda sorte, Leandro e seus advogados seguem confiantes no Poder Judiciário e que a verdade prevalecerá, com sua consequente absolvição".

Nesta sexta-feira, fãs de samba e pagode não esconderam o choque com a notícia e se manifestaram nas redes sociais. "O Leandro Lehart tá sendo fácil a maior decepção com artista. (...) Toda solidariedade do mundo à vítima e é ela que importa agora. É horrível você ver seu abusador sendo adorado na mídia, e o Leandro sempre foi por quem gosta de pagode", disse uma usuária do Twitter. "Não tá dando pra ser fã de nenhum artista!", disparou outra internauta.

Entenda o caso

O cantor Leandro Lehart foi condenado a nove anos e sete meses de prisão por estupro e cárcere privado contra uma mulher em outubro de 2019. A sentença da 17ª Vara Criminal de São Paulo foi publicada na terça-feira, 13. Em nota, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) disse que o cantor pode recorrer em liberdade.

Leandro e a mulher se conheceram pelas redes sociais e passaram a marcar encontros. Na época, a vítima trabalhava no sistema público de transporte da capital e deixou o emprego por ter ficado abalada com a situação e sentir-se culpada. Ela chegou atentar o suicídio.

O vocalista do grupo Art Popular encaminhou três cestas básicas à vítima. O caso foi registrado meses depois que a mulher procurou ajuda com uma rede de apoio, que ofereceu ajuda psicológica e jurídica. A vítima entregou à polícia e à Justiça conversas com Leandro nas quais haveria supostas confissões.

Confira o pronunciamento do cantor: