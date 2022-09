Eva, filha de Angélica e Luciano Huck, e Sabrina Sato - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 19:10

Rio - Sabrin Sato se encontrou com Eva Huck, de 9 anos, filha caçula do casal de apresentadores Angélica e Luciano Huck, que também são pais de Joaquim, de 17 anos, e Benício, de 14. A apresentadora compartilhou o registro com a menina nas redes sociais.

Na imagem, Sabrina aparece de roupão no camarim, posando sorridente com Eva, que usa uma jaqueta colorida e celular pendurado no pescoço. "Eva. Princesa linda da tia", disse a apresentadora do programa "Saia Justa".