Guito - Webert Belecio / Ag. News

GuitoWebert Belecio / Ag. News

Publicado 16/09/2022 16:45

Rio - Guito mudou de ideia sobre sua opinião a respeito do cancelamento e diz não estar preparado para o tribunal da internet. Após a repercussão de sua fala sobre o tema em entrevista ao Gshow, o ator, estreante em novelas, pediu aos internautas que não o cancelasse.

fotogaleria

"Rapaz, esse povo é 'polemicoso'. Não falei nada demais, só que a internet é um mundo virtual, e não real. Tomara que eu esteja certo. Não estou preparado, não! cancela eu não!", escreveu ele em uma publicação no Twitter.



Interpretando Tibério em "Patanal", o ator disse que o julgamento virtual deve acabar. "Já cheguei preparado, não tenho muito esse medo. Eu acho que quem mais tem que ser cancelado são os 'canceladores'. Eu vou em um show e milhares de pessoas pedem pra tirar foto comigo. Aí eu vou perguntar pra cada uma qual o seu antecedente criminal? Como eu vou saber quem é essa pessoa? Aí, daqui a cinco anos, vai aparecer eu abraçado com alguém que talvez tenha cometido qualquer coisa, e as pessoas vão me julgar por isso?", refletiu.