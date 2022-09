Maria Lina listou procedimentos estéticos que realizou - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 14:47

Rio - Maria Lina interagiu com os seguidores na madrugada desta sexta-feira (16) e aproveitou para comentar sobre todos os procedimentos estéticos que já realizou no rosto. A ex-noiva de Whindersson Nunes desmentiu as especulações de que tenha feito uma rinoplastia.

fotogaleria "Eu não me incomodo, levo na brincadeira, entendo que as pessoas têm curiosidade... Mas eu só tenho peito. Silicone eu coloquei mesmo. Tenho preenchimento de boca, preenchimento de olheira e preenchimento de bigode chinês", detalhou.

"Meu maxilar é marcado de natureza, não tenho preenchimento nele. Não tenho rinoplastia. Meu nariz é meu! E não tenho mais nada. Harmonizei de leve."