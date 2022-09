Glória Pires prestigia peça de Narjara Turetta na Zona Sul do Rio

Rio - A atriz Glória Pires, de 59 anos, prestigiou o espetáculo "A Casa da Sogra", no Teatro Clara Nunes, na Zona Sul do Rio, na noite desta quinta-feira. Ao final do espetáculo, a artista posou ao lado do elenco, formado por Narjara Turetta, Jalusa Barcellos, Flavio Siqueira, Claudia Maal, Felipe Reis e Elci Soares.

Glória Pires e Narjara Turetta cultivam uma amizade de 40 anos. Elas se conheceram nos bastidores de gravações das novelas nos anos 1980. Narjara chegou a ser assistente de texto de Glória durante a novela "Babilônia", na Globo. Na época, o envio de textos da trama estava atrasado e, como Glória Pires tinha muitas cenas, era Narjara quem "soprava" as falas para a amiga por meio de um ponto eletrônico.

