Alice Wegmann trabalhou com José Dumont em ’Onde Nascem os Fortes’Reprodução

Publicado 16/09/2022 09:27 | Atualizado 16/09/2022 09:28

Rio - A atriz Alice Wegmann, de 26 anos, se pronunciou sobre a prisão do ator José Dumont , de 72, que foi preso nesta quinta-feira por posse de pornografia infantil. A artista trabalhou com Dumont na série "Onde Nascem os Fortes", da TV Globo.

"Essa é a primeira e única vez que vou me pronunciar sobre isso. É um choque quando alguém que a gente admira é acusado de um crime absurdo. Um sonho perdido, uma desilusão. Não posso deixar de me posicionar, trabalhei com o Zé, que foi um ótimo ator no set de Onde Nascem Os Fortes, mas ler o que lemos ontem e hoje deixa qualquer um fora do eixo, desapontada e preocupada com o fato de que atos tão terríveis sejam praticados por gente tão perto da gente", disse a atriz.

"Que essas crianças e famílias sejam acolhidas e possam ter tratamento e acompanhamento. A educação sexual nas escolas é de extrema importância porque ajuda a evitar esse tipo de coisa. Crianças e adolescentes encontram uma rede para denunciar esses crimes com mais facilidade. Mães, pais, estejam atentos adultos, denunciem. Não há mais espaço pra isso no mundo. Não passarão", finalizou.

Com a prisão, José Dumont foi retirado do elenco da novela "Todas as Flores" , de João Emanuel Carneiro, que estreia em outubro no Globoplay. "O ator José Dumont estava contratado como obra certa especificamente para a novela 'Todas as Flores', a ser exibida no Globoplay. Diante dos fatos noticiados, a Globo tomou a decisão de retirá-lo da novela. A suspeição de pedofilia é grave. Nenhum comportamento abusivo e criminoso é tolerado pela empresa, ainda que ocorra na vida pessoal dos contratados e de terceiros que com ela tenham qualquer relação", disse a emissora.