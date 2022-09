Luciana Gimenez posa de lingerie - Reprodução do Instagram

Luciana Gimenez posa de lingerieReprodução do Instagram

Publicado 16/09/2022 07:42 | Atualizado 16/09/2022 07:44

Rio - Luciana Gimenez, de 52 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar um ensaio de lingerie no Instagram, nesta quinta-feira. Nas imagens, a apresentadora do "Superpop", da Rede TV! esbanjou beleza e boa forma ao usar um conjunto de calcinha e sutiã vermelho e nude combinado com calça jeans.

fotogaleria

Através dos comentários, os internautas elogiaram a artista. "Perfeição de mulher", opinou um. "Está sexy", destacou outro. "Deus tem seus preferidos", brincou um terceiro.