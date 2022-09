Rodrigo Lombardi e Alexandre Nero registram encontro com foto publicada nas redes sociais - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 20:24 | Atualizado 16/09/2022 20:27

Rio - Rodrigo Lombardi e Alexandre Nero fizeram a alegria dos fãs, nesta sexta-feira, ao posarem juntos para uma foto compartilhada nas redes sociais. Dez anos depois de contracenarem na novela "Salve Jorge", da TV Globo, os atores estão prestes a retornar à TV aberta em "Travessia", nova trama de Gloria Perez para a faixa das 21h.

"Tá precisando de advogado? Alexandre Nero é o homem!", brincou Rodrigo na legenda da postagem feita no Instagram. Nos comentários, seguidores encheram os artistas de elogios: "Misericórdia, o verdadeiro significado de tanto faz", escreveu uma internauta. "Lindos demais", disse mais uma fã. "Amo essa dupla", declarou outra pessoa.

Lombardi e Nero se preparam para a estreia de "Travessia", que substituirá "Pantanal" como a próxima novela das 21h. Na trama de Gloria Perez, Rodrigo viverá Moretti, um empresário que se muda para Portugal depois de uma crise na parceria com Guerra (Humberto Martins). Enquanto isso, Alexandre reprisa o papel do advogado Stênio, que fez sucesso quando estreou em "Salve Jorge" pelo par romântico com a delegada Helô (Giovanna Antonelli), outra personagem resgatada por Perez para o novo folhetim.

