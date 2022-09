Carlinhos Maia - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 18:35

Rio - Carlinhos Maia comunicou que se afastará das redes sociais devido ao agravamento do quadro de síndrome do pânico após o furto em seu apartamento localizado em Maceió, Alagoas . O influenciador relatou que a invasão, que aconteceu no final de maio, agravou o problema de saúde.

"A gente adoece, entristece, fica mal. Eu tenho síndrome do pânico há muitos anos. Não fico falando toda hora pra vocês isso. Desde o negócio lá do assalto, isso agravou, aumentou. Eu não estou tendo aquela paz. Agora vou tirar um tempo para mim porque não estou 100%. Vou tirar esses dias para ficar tranquilo, para me recuperar, para ficar 100% e aí a gente volta com tudo".

Relembre



O roubo aconteceu na madrugada do dia 28 de maio, quando duas pessoas invadiram o apartamento de Carlinhos, que fica no bairro Cruz das Almas, em Maceió. Os ladrões levaram o relógio mais caro do comediante, avaliado em R$ 1 milhão, e um colar de 36 diamantes, que custa R$ 1,5 milhão. Para roubar os acessórios, os ladrões levaram o cofre onde eles estavam guardados. Para a polícia, o alvo era tão específico que outros seis relógios valiosos foram deixados. Na ocasião, o imóvel estava vazio, pois o influenciador estava em Aracajú, SE, para uma cirurgia, e o seu marido, o empresário Lucas Guimarães, estava no México a trabalho.