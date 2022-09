Danni Suzuki e Xanda Suzuki - Reprodução/Instagram

Publicado 16/09/2022 15:57 | Atualizado 16/09/2022 15:59

Rio - Danni Suzuki usou o Instagram para homenagear a irmã Xanda Suzuki, que completou 45 anos nesta sexta-feira (16). A atriz publicou uma imagem ao lado da irmã para enaltecer o companheirismo entre elas.



fotogaleria "O AMOR mais puro do mundo! Podíamos ser gêmeas mas ela veio um ano na frente! Minha grudinha Xanda! É dia dela gente! Nunca conheci alguém com o coração maior do que o dela, mulher forte e braba mas de coração derretido. Amiga fiel, com forte sendo de justiça, parceira, uma educação ímpar, empatia em alto grau, joga tudo pro alto pra socorrer alguém, amorosa, mãe de 2, mais que dedicada, impecável. Sempre foi a melhor aluna da escola, extremamente inteligente é a melhor pesquisadora que você encontrar, desde a infância que subia no palco pra receber diplomas de aluna exemplo", escreveu.

"Aventureira, embarca em qualquer viagem mas só se tiver ar condicionado. Me faz chorar de rir constantemente, e transforma a própria vida numa comédia romântica. Um dia vou fazer um roteiro de comédia e saibam que me inspirei na vida dela. Hoje está fazendo ANIVERSÁRIO!! Oba mais um ano de gargalhadas pra mim! Amo sem fim! Isso é ter uma irmã! Que seja um ano de muita luz, novidades, saúde, amor onde for e mágicas! E possamos estar muito juntas esse ano! Te amo, Xao!"