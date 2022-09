João Guilherme Silva e Schynaider Moura assumiram o relacionamento em janeiro deste ano. Eles se conheceram na casa do ex-jogador Ronaldo - Reprodução Internet

Publicado 16/09/2022 12:02 | Atualizado 16/09/2022 12:04

Rio - João Guilherme Silva, de 18 anos, filho do apresentador Faustão, abriu o jogo sobre seu namoro com a modelo Schynaider Moura, de 34. Para o adolescente, sempre foi muito natural estar rodeado de pessoas mais velhas. "Sempre tive amigos muito mais velhos, comecei a trabalhar na rádio do colégio. Para as pessoas pode ter sido estranho, diferente e fora do comum, mas para mim sempre foi uma coisa muito natural", disse João Guilherme em entrevista à "Quem".

fotogaleria

João Guilherme conta que fazia parte do mesmo círculo social de Schynaider e assim surgiu a aproximação entre eles. "O círculo social, de amizade, sempre foi muito parecido, então para quem estava próximo [do casal] foi algo natural e para mim foi maravilhoso. Eu sempre brinco que eu sou o mais velho da relação e ela mais menina", garantiu.

O rapaz também falou sobre o fato de Schyanider ser mãe de três meninas. "É engraçado [a reação das pessoas], mas vai de cada um. Acho que quando foge um pouco do que falam que é o convencional, às vezes a pessoa se assusta. Mas o que vale é a relação dos dois, o carinho e o amor. Ela é uma super mãe, cria as três meninas de uma forma maravilhosa. Poder acompanhar isso de perto, sempre junto ali, é muito bacana".

João Guilherme e Schynaider Moura assumiram o relacionamento em janeiro deste ano. Eles se conheceram em 2021, no Caribe, na casa do ex-jogador Ronaldo. Em uma entrevista anterior, no podcast "Ticaracaticast", o filho de Faustão disse estar muito apaixonado.

"Estou apaixonadão. Sou um cara que, desde muito cedo, muito moleque, já curti muito. E quando você gosta de alguma pessoa de verdade, tem que curtir mesmo", disse o rapaz. "Conheci na casa do Ronaldo (Fenômeno, o ex-jogador). Estava tendo um evento lá. Aí olhei e falei: 'uma gata'. Fomos passar o Réveillon no mesmo lugar e acabou rolando", afirmou.