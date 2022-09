Leandro Lehart foi condenado a quase dez anos de prisão por estupro e cárcere privado - Reprodução/Instagram

Leandro Lehart foi condenado a quase dez anos de prisão por estupro e cárcere privado

Rio - Fãs de samba e pagode foram pegos de surpresa, nesta sexta-feira, com a condenação de Leandro Lehart por estupro e manutenção de cárcere privado . A informação foi divulgada durante o programa "Balanço Geral", da RecordTV. Nas redes sociais, admiradores do vocalista do grupo Art Popular expressaram o choque com o caso, que teve a sentença decretada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na última terça-feira.

"Não tá dando pra ser fã de nenhum artista! Essa do Leandro Lehart foi decepcionante demais", desabafou uma usuária do Twitter. "Eu não sou de criar expectativa com quem não conheço mas essa do Leandro Lehart pegou. Decepção pra c*ralho!", disparou outro internauta. "Eu era fã desse cara, que vergonha", lamentou outra pessoa.

Ainda teve quem destacasse a trajetória de um dos maiores compositores do samba. "O Leandro Lehart tá sendo fácil a maior decepção com artista. O cara é um gênio, escreveu coisas incríveis, fazia uma leitura social absurda e muito do que o pagode é hoje tem as mãos dele", afirmou uma internauta, que acrescentou: "Toda solidariedade do mundo à vítima e é ela que importa agora. É horrível você ver seu abusador sendo adorado na mídia, e o Leandro sempre foi por quem gosta de pagode".

Leandro Lehart foi condenado a nove anos, sete meses e seis dias de reclusão por estupro e

cárcere privado. De acordo com o "Balanço Geral", o cantor teria praticado os crimes contra uma mulher com quem se relacionava. A defesa do artista tem até sete dias para recorrer da decisão e, até o momento, Leandro não se pronunciou sobre o caso. O DIA procurou a assessoria do sambista, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Não tá dando pra ser fã de nenhum artista hein! Essa do Leandro Lehart foi decepcionante demais! — ana carol (@carolmacabu_) September 16, 2022

Eu não sou de criar expectativa com quem não conheço mas essa do Leandro Lehart pegou. Decepção pra caralho! — na bahia tem um igreja q é ouro só (@eumarciofidelis) September 16, 2022

O Leandro Lehart ta sendo fácil a MAIOR decepção com artista. O cara é um gênio, escreveu coisas incríveis, fazia uma leitura social absurda e muito do que o pagode é hoje tem as mãos dele. — Natália Andrade (@naty_andradde) September 16, 2022

Toda solidariedade do mundo a vítima e é ela que importa agora. É horrível você ver seu abusador sendo adorado na mídia, e o Leandro sempre foi por quem gosta de pagode. Dói como fã e dói muito mais como mulher, porque reforça a certeza que pode vir de qualquer lugar — Natália Andrade (@naty_andradde) September 16, 2022

CARA EU TÔ MUITO EM CHOQUE COM A NOTICIA DO LEANDRO LEHART PQP — LEGADÃO (@legadaodamassa) September 16, 2022

Essa notícia do leandro lehart é pesada e decepcionante! — Thais (@eirasthais) September 16, 2022

eu ainda tô em choque com a parada do Leandro Lehart puta merda — gata sociofóbica (@eaerej) September 16, 2022

cara o leandro lehart.... mano que isso, que tristeza....... — mangueirense (@ndylchgs) September 16, 2022