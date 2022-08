Luciana Gimenez - Reprodução / Instagram

Luciana Gimenez Reprodução / Instagram

Publicado 17/08/2022 10:13

Rio - Luciana Gimenez, de 52 anos, fez uma revelação curiosa para os fãs através do Instagram Stories, nesta terça-feira. A apresentadora do 'SuperPop', da Rede TV, contou que dispensa peças íntimas durante suas viagens de avião para se sentir mais confortável.

fotogaleria

"Eu gosto de viajar superleve, de tênis e tal. Detalhe: às vezes eu tô no voo e troco (de roupa), boto uma calça de moletom e tiro a calcinha. Não consigo ficar . Eu só não vou mesmo com pijama porque eu durmo pelada, né? Então eu boto uma calça de moletom e tiro sutiã e calcinha para ficar mais leve no voo. Eu não consigo, me aperta tudo", comentou a mamãe de Lucas e Lorenzo.

Nos vídeos, Luciana também mostrou a vista de seu apartamento em Nova York, nos Estados Unidos, onde passou alguns dias. Ela explicou que estava no local porque a companhia aérea informou o atraso de seu voo.