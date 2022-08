Boninho mostra seletiva para a escolha de participantes do BBB - Reprodução/Instagram

Boninho mostra seletiva para a escolha de participantes do BBBReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2022 21:45

Rio - Boninho ativou a ansiedade do fãs do "Big Brother Brasil" ao compartilhar um vídeo mostrando os candidatos ao "BBB 23" na seletiva para o programa, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Este é o retorno das seletivas presenciais após a pandemia, quando elas precisaram ser feitas de forma virtual por conta do isolamento social.

fotogaleria

Na gravação, os possíveis brothers e sisters aparecem em uma dinâmica em grupo. "Começou a corrida", avisou o diretor da atração. A publicação atraiu comentários de ex-participantes do reality. "Estou com pena do elenco 23. Vocês são muito criativos", comentou Eliezer. "Como eu queria fazer a seletiva! Sinto tanta falta do BBB e não cheguei a fazer a seletiva presencial", disse Gil do Vigor.