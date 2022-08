Larissa Manoela e André Luiz Frambach nos bastidores do filme Modo Avião, da Netflix - Reprodução/Instagram

Larissa Manoela e André Luiz Frambach nos bastidores do filme Modo Avião, da NetflixReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2022 18:07

Rio - André Luiz Frambach revelou como faz para matar a saudade da namorada, Larissa Manoela. A atriz está de férias com os pais na Itália, e para encurtar a distância os dois mantém conversas distintas em diversas redes sociais ao mesmo tempo. Para o ator, essa é uma forma de fazer o romance valer a pena.

fotogaleria

"Será que é saudade mesmo? Se não for pra 'namocasar' assim, nem faz sentido! Eu te amo", declarou-se ele.



Larissa aproveitou para contar que André é o primeiro a reagir aos seus conteúdos nas redes sociais aconselhou as fãs a não aceitarem menos que isso. "Por isso, meninas, não aceitem menos que um homem que te respeite, te ame, te admire, te apoie, te enalteça, venha pra somar na sua vida e agradeça por você fazer da vida dele melhor. A nossa relação é assim. Te amo! Contando os minutinhos pra estar com você", escreveu.

Será que é saudade mesmo? Ahahahhahaha

Se não for pra “namocasar” assim nem faz sentido!!

Eu te amooooo, pronto agr fechamos a última rede social que podíamos pra nós falar em menos de 1 hora, assuntos diferente, em todas — André Luiz Frambach (@AndreLFrambach) August 16, 2022