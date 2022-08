Cintia Dicker - Reprodução/Instagram

Cintia DickerReprodução/Instagram

Publicado 16/08/2022 16:23 | Atualizado 16/08/2022 16:29

Rio - Cintia Dicker, que está esperando seu primeiro filho do casamento com Pedro Scooby, falou um pouco sobre sua gravidez com seus seguidores, nesta terça-feira (16). "Está tudo bem, não tive enjoos, não passei mal, só no comecinho tive muito sono, muita fome. Aliás, a fome continua. que horas que isso passa? Porque tá babado, tá crescendo muito, tá gigante", brincou ela no stories do Instagram.

A modelo, de 35 anos, disse que começou a desconfiar que estava grávida quando começou a sentir os seios inchados e doloridos. "Foi a partir disso que a gente desconfiou e foi na farmácia comprar o teste. Depois disso era só sono e fome. Comia e dormia, comia e dormia", contou ela, que está com cinco meses de gestação.

Dicker afirmou que já sabe o sexo e também escolheu o nome do bebê, mas não quis revelar. "Para falar a verdade, quando descobri que estava grávida, já falei o sexo. Tinha certeza o que seria. O que vocês acham que é?", questionou.



Em seguida, ela contou que pretende ter o filho no Rio e só depois voltar para Cascais, em Portugal, onde mora com Scooby. A modelo está passando a gravidez em sua cidade natal, Campo Bom, no Rio Grande do Sul. "Para me me permitir descansar mesmo, gritar 'mãe, quero isso', 'quero aquilo'. Ficar sem fazer absolutamente nada", contou.

Já Pedro está na casa de Leticia Bufoni, na Califórnia, nos Estados Unidos, com os filhos. O surfista é pai de Dom, de 10 anos, e dos gêmeos Bem e Liz, de 6, da união anterior com Luana Piovani. Cintia aproveitou para mostrar a reação dos enteados quando descobriram que vão ganhar um irmão. "Eu não aguento esse amor todo", disse ela.